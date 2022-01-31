Дочь Сульшера дебютировала за женскую команду "Манчестер Юнайтед"

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Футболистка Карна Сульшер впервые сыграла за "Манчестер Юнайтед".

19-летняя дочь Уле Гуннара Сульшера дебютировала в составе женской команды "красных дьяволов" в матче Кубка Англии против "Бриджуотера" (2:0).

Напомним, что Сульшер в ходе игровой карьеры выступал за "МЮ" с 1996 по 2007 год, а затем возглавлял команду как тренер с 2018 по 2021 год.

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