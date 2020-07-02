Дочь владельца "Валенсии": "Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё что захотим"

Ким Лим, дочь владельца "Валенсии" Питера Лима, отреагировала на критику со стороны фанатов клуба.

"Некоторые болельщики выступают с критикой в адрес моей семьи и меня. Они что, ничего не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё что захотим, и никто не может ничего нам сказать", - написала Ким в инстаграме, однако позже пост был удален.

Напомним, что ранее "Валенсия" уволила наставника команды Альберта Селадеса. Позже в отставку подал спортивный директор клуба Сесар Санчес.

После 33 туров "летучие мыши" идут в Примере на десятом месте.

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