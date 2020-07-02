Дочь владельца "Валенсии": "Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё что захотим"

Теги валенсия

Дочь владельца "Валенсии": "Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё что захотим"

Ким Лим, дочь владельца "Валенсии" Питера Лима, отреагировала на критику со стороны фанатов клуба.

"Некоторые болельщики выступают с критикой в адрес моей семьи и меня. Они что, ничего не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё что захотим, и никто не может ничего нам сказать", - написала Ким в инстаграме, однако позже пост был удален.

Напомним, что ранее "Валенсия" уволила наставника команды Альберта Селадеса. Позже в отставку подал спортивный директор клуба Сесар Санчес.

После 33 туров "летучие мыши" идут в Примере на десятом месте.

Читайте также: Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Валенсию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов