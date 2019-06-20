Докампо - новый тренер "Рубина"

Испанский специалист Эдуардо Докампо вошёл в тренерский штаб "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что Докампо формально займёт должность наставника команды из-за отсутствия у Романа Шаронова необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro.

С 2012 по 2017 год Докампо работал в академии "Рубина" тренером-методистом, а до последнего времени был ассистентом Александра Хацкевича в киевском "Динамо".

Напомним, что Шаронов сменил у руля казанцев Курбана Бердыева.

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