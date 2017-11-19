Доказательство не лучшей физической готовности Роналду

Во вчерашнем мадридском дерби в Ла Лиге между "Атлетико" и "Реалом" случился эпизод, который наглядно продемонстрировал, что ведущий бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду, всегда славящийся своими скоростными данными, находится не в своей лучшей физической форме.

Напомним, Каррера назвал игрока "Спартака", который достоин сравнений с Роналду. | soccernews.ru