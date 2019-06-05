Доктор Лю: "Игроки "Спартака" ходят ко мне без разрешения главного врача"

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Доктор Лю: "Игроки "Спартака" ходят ко мне без разрешения главного врача"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен, более известный как доктор Лю, признался, что игроки "красно-белых" до сих пор обращаются к нему, поскольку недовольны действующим медицинским штабом.

"Да, некоторые игроки "Спартака" обращались ко мне за помощью, но я не могу сказать, кто. Команда недовольна главным врачом (Михаил Вартапетов - примечание Soccernews), и футболисты ходят ко мне без его разрешения. Ходят ко мне не только спартаковские игроки, но и из других клубов.

Я дружу с некоторыми футболистами, слышал, что и руководство, и тренеры недовольны медицинским штабом. Игроки говорят, что их долго лечили. А как только они возвращались - опять травма. Я тоже не чудотворец, но когда я был в команде, такого не случалось", - сказал китайский специалист.

Напомним, что "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне.

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