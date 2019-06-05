Доктор Лю объяснил, почему не стоит критиковать Глушакова

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Доктор Лю объяснил, почему не стоит критиковать Глушакова

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен, более известный как доктор Лю, поддержал капитана "красно-белых" Дениса Глушакова, который на фоне ряда скандалов попал в немилость к болельщикам команды.

"Если бы не Глушаков, не Комбаров, не Ещенко - какое чемпионство было бы у "Спартака"? Эти ребята давно хотели завоевать титул. А по поводу тренера, который попал на это место: есть тренер, нет тренера - ребята всё равно хорошо играли. Когда на сборах были проблемы, ребята говорили: мы не за тренера играем, а за себя, за "Спартак", за то, чтобы привести его к чемпионству.

Поэтому Глушаков, конечно, профессионал. Было чемпионство, Денис - звезда, герой. Это никуда не денется, потому что это история. А то, что сейчас происходит... Его ругают, потому что болельщики не знают всех дел. Не знают причин. А если не знают - не надо ругать. Но, конечно, это дело болельщиков. Я могу сказать им огромное спасибо. Не было бы таких болельщиков - не было бы "Спартака".

Большой клуб, большие фанаты - это замечательно! Но то, что фанаты говорят: "Глушаков - не капитан", вывешивают флаги с перечёркнутой восьмёркой - это неправильно. Зачем? Вы за "Спартак" болеете или за какого-то человека? Если вы за команду, то не мешайте всё в одну кучу. У человека семья, дети - и не надо в это лезть. Глушаков - хороший парень. Его можно понять: если на меня кричат, ругаются, то как я буду показывать хороший футбол?" - сказал китайский специалист.

Напомним, что конфликт между Глушаковым и болельщиками "Спартака" начался из-за увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера. Фанаты обвинили в отставке итальянца именно капитана. Позднее эта версия была подтверждена опубликованными в сети аудиозаписями.

Кроме того, по репутации Глушакова был нанесён ещё один серьёзный удар в связи с его бракоразводным процессом. Нелицеприятное общение футболиста с женой Дарьей также стало достоянием общественности.

Не пропустите: Доктор Лю: "Игроки "Спартака" ходят ко мне без разрешения главного врача". | http://soccernews.ru
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