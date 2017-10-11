Доктор Орава: "Травма Дембеле может быть связана с давлением из-за перехода в "Барселону"

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Доктор Орава: "Травма Дембеле может быть связана с давлением из-за перехода в "Барселону"
Врач Сакари Орава рассказал о ходе восстановления французского полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле.

"Я общался с доктором Пруна, который следит за Дембеле и отправляет мне все отчеты о его здоровье. Все идет как надо, но Усману нужно быть осторожным. Возможно его травма связана с давлением, которое он испытывал, когда переходил в "Барселону", - приводит слова Оравы Mundo Deportivo.

Напомним, что 20-летний Дембеле порвал сухожилие мышцы бедра и выбыл из строя на 3-4 месяца.

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