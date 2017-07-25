Дольберг не собирается покидать "Аякс"
Датский форвард "Аякса" Каспер Дольберг высказался о своём будущем.
"Странно было слышать заявление спортивного директора "Аякса" Марка Овермарса о том, что кто-то не продаётся. В современном футболе все игроки доступны для продажи. Мне кажется, он таким образом пытается заглушить слухи. Я, в свою очередь, рассматриваю это в качестве комплимента, мне и здесь хорошо. Я хочу остаться в "Аяксе" и не собираюсь покидать клуб. Но повторюсь - любой футболист продаётся" - сказал 19-летний нападающий.
Стоит отметить, что этим летом Дольберга хотела купить "Рома". Также в последнее время появились слухи об интересе к перспективному игроку со стороны мадридского "Реала". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
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|Рода ЮК
|33
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|17
|НЕК
|33
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|Гоу Эхед Иглз
|34
|23