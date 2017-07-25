Дольберг не собирается покидать "Аякс"

Датский форвард "Аякса" Каспер Дольберг высказался о своём будущем.

"Странно было слышать заявление спортивного директора "Аякса" Марка Овермарса о том, что кто-то не продаётся. В современном футболе все игроки доступны для продажи. Мне кажется, он таким образом пытается заглушить слухи. Я, в свою очередь, рассматриваю это в качестве комплимента, мне и здесь хорошо. Я хочу остаться в "Аяксе" и не собираюсь покидать клуб. Но повторюсь - любой футболист продаётся" - сказал 19-летний нападающий.

Стоит отметить, что этим летом Дольберга хотела купить "Рома". Также в последнее время появились слухи об интересе к перспективному игроку со стороны мадридского "Реала". | http://soccernews.ru