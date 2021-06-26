Дольберга предлагали "Зениту" перед Евро-2020
Фото: сайт УЕФА
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что форвард сборной Дании Каспер Дольберг мог оказаться в питерском клубе.
Напомним, что датчанин оформил дубль в игре 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса (4:0) и был признан лучшим игроком матча.
"Перед Евро нам предлагали его в "Зенит". Однако после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в "Ницце", а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке.
Это качественный форвард. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Возможно", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
На данный момент трансферная стоимость Дольберга оценивается в 20 миллионов евро.
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