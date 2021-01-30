Долги "Барселоны" за трансферы: подробный разбор

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Долги "Барселоны" за трансферы: подробный разбор

В начале этой недели "Барселона" опубликовала финансовый отчёт за прошедший год, из которого следует, что общий долг клуба приближается к отметке в 1,2 миллиарда евро, из них 730 миллионов - это краткосрочная задолженность, то есть эти деньги нужно вернуть в ближайшее время.

Немало средств "сине-гранатовые" должны за совершённые трансферы, оплата которых разбивалась на несколько частей. Изучению данной статьи расходов мы и уделим особое внимание.

Всего за уже купленных футболистов "Барсе" нужно заплатить ещё более 196 миллионов евро, при этом свыше 126 миллионов необходимо выплатить в скором времени. А теперь разберём каждого игрока:

1) Малком (предыдущий клуб - "Бордо"), краткосрочная задолженность - 9 млн 891 тыс евро, общий долг - 10 млн 114 тыс евро;

2) Артур (предыдущий клуб - "Гремио"), краткосрочная задолженность - 7 млн 996 тыс евро, общий долг - 13 млн 500 тыс евро;

3) Нето (предыдущий клуб - "Валенсия"), краткосрочная задолженность - 6 млн 500 тыс евро, общий долг - 13 млн евро;

4) Филиппе Коутиньо (предыдущий клуб - "Ливерпуль"), краткосрочная задолженность - 29 млн 254 тыс евро, общий долг - 40 млн евро;

5) Френки де Йонг (предыдущий клуб - "Аякс"), краткосрочная задолженность - 16 млн 11 тыс евро, общий долг - 48 млн 34 тыс евро;

6) Приоритетное право выкупа 5 игроков ("Атлетико"), краткосрочная задолженность - 5 млн евро, общий долг - 5 млн евро; 

7) Матеус Перейра (предыдущий клуб - "Ювентус"), краткосрочная задолженность - 3 млн 758 тыс евро, общий долг - 3 млн 843 тыс евро;

8) Миралем Пьянич (предыдущий клуб - "Ювентус"), краткосрочная задолженность - 4 млн 814 тыс евро, общий долг - 52 млн 861 тыс евро;

9) Франсишку Тринкау (предыдущий клуб - "Брага"), краткосрочная задолженность - 9 млн 630 тыс евро, общий долг - 9 млн 840 тыс евро;

10) Денис Суарес (предыдущий клуб - "Вильярреал"), краткосрочная задолженность - 241 тыс евро, общий долг - 482 тыс евро;

11) Эмерсон (предыдущий клуб - "Атлетико Минейро"), краткосрочная задолженность - 6 млн евро;

12) Хосе Арнаис (предыдущий клуб - "Вальядолид"), краткосрочная задолженность - 250 тыс евро;

13) Хуниор Фирпо (предыдущий клуб - "Бетис"), краткосрочная задолженность - 9 млн евро;

14) Марк Кукурелья (предыдущий клуб - "Эйбар"), краткосрочная задолженность - 2 млн 420 тыс евро;

15) Педри (предыдущий клуб - "Лас Пальмас"), краткосрочная задолженность - 1 млн 250 тыс евро;

16) Рей Манай (предыдущий клуб - "Альбасете"), краткосрочная задолженность - 2 млн евро;

17) Матеус Фернандес (предыдущий клуб - "Палмейрас"), краткосрочная задолженность - 4 млн 642 тыс евро;

18) Эмерсон (предыдущий клуб - "Сан-Паулу"), краткосрочная задолженность - 33 тыс евро;

19) Артуро Видаль (предыдущий клуб - "Бавария"), краткосрочная задолженность - 950 тыс евро;

20) Чуми Брандарис (предыдущий клуб - "Депортиво"), краткосрочная задолженность - 73 тыс евро;

21) Другие игроки, краткосрочная задолженность - 6 млн 508 тыс евро.

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