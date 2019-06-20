Долги Кержакова по алиментам превысили 200 тысяч долларов

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков задолжал по алиментам более 15 миллионов рублей (237 тысяч долларов), сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Кержаков должен заплатить 14,79 млн рублей по первому делу. Что касается второго дела, то он должен бывшей супруге Милане 623 тысячи рублей.

36-летний Кержаков официально был женат дважды - на Марии Головой и Милане Тюльпановой, а также жил гражданским браком с Екатериной Сафроновой. Каждая из женщина родила экс-футболисту по ребенку.

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