Долги Кержакова по алиментам превысили 200 тысяч долларов
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков задолжал по алиментам более 15 миллионов рублей (237 тысяч долларов), сообщает Федеральная служба судебных приставов.
Кержаков должен заплатить 14,79 млн рублей по первому делу. Что касается второго дела, то он должен бывшей супруге Милане 623 тысячи рублей.
36-летний Кержаков официально был женат дважды - на Марии Головой и Милане Тюльпановой, а также жил гражданским браком с Екатериной Сафроновой. Каждая из женщина родила экс-футболисту по ребенку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20