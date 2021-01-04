Долги "Тамбова" продолжают расти: названы свежие цифры

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков назвал реальный размер долгов клуба на сегодняшний день.

"140 миллионов рублей? Конечно, сейчас больше. Месяц прибавился, миллионов 160-170 набежало. В этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон 2019/20 было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничто не поступало. У нас есть документы, подтверждающие это.

Председатель областного комитета физической культуры и спорта Михаил Белоусов пытался сказать, что мы проели деньги, предназначенные на более поздний период. Ложь. Сумма, которую я назвал, выделялась чётко на предыдущий сезон, и мы за неё полностью отчитались. Затем было гарантийное письмо, благодаря которому "Тамбов" заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены", - сказал Худяков.

Ранее сообщалось, что футболистам "Тамбова" пообещали во второй половине декабря выплачивать долги по зарплате.

Команда ушла на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице РПЛ после 6 поражений подряд.

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