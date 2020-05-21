"Долгопрудный" и "Олимп" объединятся, тренером команды Билялетдинов

Теги кубок пфл – второй дивизион

"Долгопрудный" и "Олимп" объединятся, тренером команды Билялетдинов

Вице-президент "Долгопрудного" Тарас Воробель рассказал, что его клуб и "Олимп" (Химки) объединяться.

Главным тренером команды будет назначен Ринат Билялетдинов.

"Долгопрудный" и "Олимп" объединятся, главным тренером будет Ринат Билялетдинов. Команда будет выступать, если у нас получится пройти лицензирование, в Футбольной национальной лиге. Если получится, мы готовы играть там", - передает слова Воробеля ТАСС.

Напомним, сезон ПФЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавиурса. "Долгопрудный" занял второе место в таблице ПФЛ, а "Олимп" расположился на 6 строчке.

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