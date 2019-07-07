Долгов перешел в "Енисей"

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Долгов перешел в "Енисей"

"Енисей" приобрел 22-летнего форварда Павла Долгова. Об этом сообщает официальный сайт махачкалинцев.

Ранее футболист выступал в составе "Анжи". Он провел в клубе сезон-2019/20, и отметился 2 голами в 33 играх.

"Анжи" и "Енисей" по итогам сезона-2018/19 вылетели из РПЛ.

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