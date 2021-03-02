Долгожданная победа "Ливерпуля", "Тоттенхэм" рвет "Бернли", а "Манчестер Сити" продолжает рекордную серию: все результаты 26-го тура АПЛ
Завершились все матчи 26-го тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" смог прервать свою серию неудачных игр и победил в гостях тонущий "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. "Манчестер Юнайтед" продолжает невзрачно играть с командами "большой шестерки". На этот раз скучные 0:0 в матче с "Челси". У "Манчестер Сити" другая серия - команда Гвардиолы победила в 20-й раз подряд. Очередной командой, которая не устояла перед "горожанами" стал "Вест Хэм" - итог встречи 2:1. Представляем все результаты 26-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 2:1
"Вест Бромвич" - "Брайтон" - 1:0
"Лидс" - "Астон Вилла" - 0:1
"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" - 1:1
"Лестер" - "Арсенал" - 1:3
"Кристал Пэлас" - "Фулхэм" - 0:0
"Тоттенхэм" - "Бернли" - 4:0
"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0
"Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль" - 0:2
"Эвертон" - "Саутгемптон" - 1:0
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (62), "Манчестер Юнайтед" (50), "Лестер" (49), "Вест Хэм" (45), "Челси" (44), "Ливерпуль" (43), "Эвертон" (43), "Тоттенхэм" (39), "Астон Вилла" (39), "Арсенал" (37), "Лидс" (35), "Вулверхэмптон" (34), "Кристал Пэлас" (33), "Саутгемптон" (30), "Бернли" (28), "Брайтон" (26), "Ньюкасл" (26), "Фулхэм" (23), "Вест Бромвич" (17), "Шеффилд Юнайтед" (11).
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" снова не смог победить клуб "большой шестерки" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Алании"
-
Айзейя Томас грубо отреагировал на слова Златана Ибрагимовича
-
Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе
-
Буффон решил, когда закончит карьеру
-
Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, когда он планирует перебраться в Европу
-
Определились все участники 1/4 финала Кубка России
-
"Уфа" разгромила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России
-
Урунов отметился результативным действием во 2-м матче после возвращения в "Уфу"
-
Не забуду никогда: Уткин отреагировал на известие о смерти Розанова
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в Испании
-
Розанову стало плохо перед смертью: подробности трагедии
-
"Спартак", "Локомотив" и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова
-
Гонсало Игуаин удивил фанатов новым имиджем (фото)
-
Новичок ЦСКА назвал сумасшествием дорожное движение в Москве
-
Экс-защитник "Спартака" Митрески рассказал, почему клуб провалился в Лиге Чемпионов, проиграв все матчи со счетом 1:18
-
Умер комментатор Юрий Розанов
-
Мората оценил шансы "Ювентуса" на чемпионство
-
Бывший игрок "Спартака" Митрески рассказал, как к Путину относятся в Северной Македонии
-
Девушка игрока "Локомотива" ответила на пошлость в свой адрес
-
В РФС рассказали о готовности Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18