Долгожданная победа "Ливерпуля", "Тоттенхэм" рвет "Бернли", а "Манчестер Сити" продолжает рекордную серию: все результаты 26-го тура АПЛ

Завершились все матчи 26-го тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" смог прервать свою серию неудачных игр и победил в гостях тонущий "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. "Манчестер Юнайтед" продолжает невзрачно играть с командами "большой шестерки". На этот раз скучные 0:0 в матче с "Челси". У "Манчестер Сити" другая серия - команда Гвардиолы победила в 20-й раз подряд. Очередной командой, которая не устояла перед "горожанами" стал "Вест Хэм" - итог встречи 2:1. Представляем все результаты 26-го тура АПЛ.

Результаты тура:



"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 2:1

"Вест Бромвич" - "Брайтон" - 1:0

"Лидс" - "Астон Вилла" - 0:1

"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" - 1:1

"Лестер" - "Арсенал" - 1:3

"Кристал Пэлас" - "Фулхэм" - 0:0

"Тоттенхэм" - "Бернли" - 4:0

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль" - 0:2

"Эвертон" - "Саутгемптон" - 1:0

Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (62), "Манчестер Юнайтед" (50), "Лестер" (49), "Вест Хэм" (45), "Челси" (44), "Ливерпуль" (43), "Эвертон" (43), "Тоттенхэм" (39), "Астон Вилла" (39), "Арсенал" (37), "Лидс" (35), "Вулверхэмптон" (34), "Кристал Пэлас" (33), "Саутгемптон" (30), "Бернли" (28), "Брайтон" (26), "Ньюкасл" (26), "Фулхэм" (23), "Вест Бромвич" (17), "Шеффилд Юнайтед" (11).