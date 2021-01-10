Долгожданная победа "Шальке", "Бавария" терпит поражение: все результаты 15 тура Бундеслиги

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Долгожданная победа "Шальке", "Бавария" терпит поражение: все результаты 15 тура БундеслигиЗакончились все матчи 15 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария", ведя 2:0 в матче с "Боруссией" из Менхенгладбаха, уступила со счетом 2:3. "Шальке" прервал серию неудач и наконец-то смог победить. С разгромным счетом был повержен "Хоффенхайм" 4:0. Представляем все результаты 15 тура.

Результаты тура:

"Боруссия М" – "Бавария" - 3:2
"Шальке" – "Хоффенхайм" - 0:4
"Фрайбург" – "Кёльн" - 5:0
"Унион Берлин" – "Унион Берлин" - 2:2
"Майнц" – "Айнтрахт" - 0:2
"Байер" Леверкузен – "Вердер" - 1:1
"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 1:3
"Аугсбург" – "Штутгарт" - 1:4
"Арминия" – "Герта" -  1:0

Турнирная таблица: "Бавария" (33), "РБ Лейпциг" (31), "Байер" (29), "Боруссия" Д (28), "Вольфсбург" (25), "Унион Берлин" (25), "Боруссия" М (24), "Айнтрахт" (23), "Фрайбург" (23), "Штутгарт" (21), "Аугсбург" (19), "Герта" (16), "Хоффенхайм" (15), "Вердер" (15), "Арминия" (13), "Кельн" (11), "Шальке" (7), "Майнц" (6).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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