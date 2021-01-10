Долгожданная победа "Шальке", "Бавария" терпит поражение: все результаты 15 тура Бундеслиги

Закончились все матчи 15 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария", ведя 2:0 в матче с "Боруссией" из Менхенгладбаха, уступила со счетом 2:3. "Шальке" прервал серию неудач и наконец-то смог победить. С разгромным счетом был повержен "Хоффенхайм" 4:0. Представляем все результаты 15 тура.



Результаты тура:



"Боруссия М" – "Бавария" - 3:2

"Шальке" – "Хоффенхайм" - 0:4

"Фрайбург" – "Кёльн" - 5:0

"Унион Берлин" – "Унион Берлин" - 2:2

"Майнц" – "Айнтрахт" - 0:2

"Байер" Леверкузен – "Вердер" - 1:1

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 1:3

"Аугсбург" – "Штутгарт" - 1:4

"Арминия" – "Герта" - 1:0

Турнирная таблица: "Бавария" (33), "РБ Лейпциг" (31), "Байер" (29), "Боруссия" Д (28), "Вольфсбург" (25), "Унион Берлин" (25), "Боруссия" М (24), "Айнтрахт" (23), "Фрайбург" (23), "Штутгарт" (21), "Аугсбург" (19), "Герта" (16), "Хоффенхайм" (15), "Вердер" (15), "Арминия" (13), "Кельн" (11), "Шальке" (7), "Майнц" (6).