Долой поражения: "Ахмат" едет в гости к "Зениту" за очками
"Зенит" – "Ахмат"
Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Игорь Федотов (Москва)
Вторая по важности с турнирной точки зрения игра в 6 туре российской Премьер-лиги пройдет в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" сыграет против грозненского "Ахмата". Обе команды без потерь прошли первые три игровых дня чемпионата, однако в дальнейшем не смогли удерживать стопроцентный результат. Тем не менее, питерцы и сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата, а южане занимают в ней шестую строчку.
"Зенит" на своем поле выиграл оба матча в Премьер-лиге. Особо знаковой стала последняя победа питерцев на "Крестовском", когда со счетом 5:1 был разгромлен действующий чемпион страны – "Спартак". Последний матч в чемпионате команда Роберто Манчини проводила в Екатеринбурге, где и потеряла первые очки. Хотя, будь игроки "Зенита" поудачливее в завершающей стадии атак, поражение от "Урала" никуда не делось бы. В Екатеринбурге итальянский специалист поберег некоторых лидеров как раз для предстоящей игры. В тоже время поединок против "Ахмата" точно пропустит Смольников, у которого продолжается дисквалификация. Отметим, что в прошлом матче за питерцев дебютировал еще один игрок – аргентинец Матиас Краневиттер.
Грозненцы уверенно стартовали в чемпионате, обыграв поочередно "Амкар", "Ростов" и московское "Динамо". А вот выезд в Уфу, как и домашняя встреча с "Краснодаром", закончились для "Ахмата" поражениями с одинаковым счетом 2:3.
В тоже время южане традиционно успешно играют против "Зенита" и особенно – в Санкт-Петербурге. С 2007 года питерцы лишь дважды побеждали "Ахмат" на своем поле. Три же последних матча и вовсе завершались успехом грозненцев.
В пользу команды Олега Кононова может сыграть еще один фактор. "Зениту" через три дня предстоит важный поединок в Утрехте. С представителем Нидерландов питерцы поборются за место в групповом этапе Лиги Европы. Наверняка Манчини побережет самых значимых игроков для еврокубков и это может оказаться на руку "Ахмату".
Интересные факты противостояния "Зенита" и "Ахмата":
"Зенит" проиграл "Ахмату" три последних матча
За последние 5 лет грозненцы выигрывали в Санкт-Петербурге трижды
"Зенит" еще не познал горечи поражения в текущем сезоне Премьер-лиги
"Ахмат" проиграл два последних матча в чемпионате
Последняя встреча команд проходила 7 мая текущего года в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей (1:0)
Ориентировочные составы на игру:
"Зенит": Лунев – Кришито, Маммана, Иванович, Терентьев, Кузяев, Паредес, Шатов, Ерохин, Дриусси, Кокорин.
"Ахмат": Городов – Семенов, Анхель, Сампайо, Иванов, Родолфо, Швец, Уциев, Мохаммади, Лео, Митришев.
Прогноз на матч "Зенит" – "Ахмат":
Видно, что Кононову пока что не удается до конца выстроить игру своей команды в обороне. В концовках игр "Ахмат" подсаживается физически и просто рассыпается. "Зенит" тоже еще неидеален, но все же питерцы по уровню исполнителей превосходит оппонента.
На победу "Зенита" букмекеры предлагают коэффициент – 1.42 балла. На успех грозненцев коэффициент в среднем составляет – 8.50 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.40 балла.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Арсенал Лондон
|1
|3
|4
|Бернли
|1
|3
|5
|Эвертон
|1
|3
|6
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|7
|Ливерпуль
|1
|1
|8
|Уотфорд
|1
|1
|9
|Саутгемптон
|1
|1
|10
|Суонси Сити
|1
|1
|11
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|13
|Тоттенхэм
|0
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|15
|Лестер Сити
|1
|0
|16
|Челси
|1
|0
|17
|Борнмут
|1
|0
|18
|Сток Сити
|1
|0
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|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0