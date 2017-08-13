Долой поражения: "Ахмат" едет в гости к "Зениту" за очками

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Долой поражения: "Ахмат" едет в гости к "Зениту" за очками

"Зенит" – "Ахмат"

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Игорь Федотов (Москва)

Вторая по важности с турнирной точки зрения игра в 6 туре российской Премьер-лиги пройдет в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" сыграет против грозненского "Ахмата". Обе команды без потерь прошли первые три игровых дня чемпионата, однако в дальнейшем не смогли удерживать стопроцентный результат. Тем не менее, питерцы и сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата, а южане занимают в ней шестую строчку.

"Зенит" на своем поле выиграл оба матча в Премьер-лиге. Особо знаковой стала последняя победа питерцев на "Крестовском", когда со счетом 5:1 был разгромлен действующий чемпион страны – "Спартак". Последний матч в чемпионате команда Роберто Манчини проводила в Екатеринбурге, где и потеряла первые очки. Хотя, будь игроки "Зенита" поудачливее в завершающей стадии атак, поражение от "Урала" никуда не делось бы. В Екатеринбурге итальянский специалист поберег некоторых лидеров как раз для предстоящей игры. В тоже время поединок против "Ахмата" точно пропустит Смольников, у которого продолжается дисквалификация. Отметим, что в прошлом матче за питерцев дебютировал еще один игрок – аргентинец Матиас Краневиттер.

   

Грозненцы уверенно стартовали в чемпионате, обыграв поочередно "Амкар", "Ростов" и московское "Динамо". А вот выезд в Уфу, как и домашняя встреча с "Краснодаром", закончились для "Ахмата" поражениями с одинаковым счетом 2:3.  

В тоже время южане традиционно успешно играют против "Зенита" и особенно – в Санкт-Петербурге. С 2007 года питерцы лишь дважды побеждали "Ахмат" на своем поле. Три же последних матча и вовсе завершались успехом грозненцев.

В пользу команды Олега Кононова может сыграть еще один фактор. "Зениту" через три дня предстоит важный поединок в Утрехте. С представителем Нидерландов питерцы поборются за место в групповом этапе Лиги Европы. Наверняка Манчини побережет самых значимых игроков для еврокубков и это может оказаться на руку "Ахмату".   

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Ахмата":

"Зенит" проиграл "Ахмату" три последних матча      

За последние 5 лет грозненцы выигрывали в Санкт-Петербурге трижды

"Зенит" еще не познал горечи поражения в текущем сезоне Премьер-лиги

"Ахмат" проиграл два последних матча в чемпионате

Последняя встреча команд проходила 7 мая текущего года в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей (1:0) 

Ориентировочные составы на игру:

"Зенит": Лунев – Кришито, Маммана, Иванович, Терентьев, Кузяев, Паредес, Шатов, Ерохин, Дриусси, Кокорин.

"Ахмат": Городов – Семенов, Анхель, Сампайо, Иванов, Родолфо, Швец, Уциев, Мохаммади, Лео, Митришев.

Прогноз на матч "Зенит" – "Ахмат":

Видно, что Кононову пока что не удается до конца выстроить игру своей команды в обороне. В концовках игр "Ахмат" подсаживается физически и просто рассыпается. "Зенит" тоже еще неидеален, но все же питерцы по уровню исполнителей превосходит оппонента.

На победу "Зенита" букмекеры предлагают коэффициент – 1.42 балла. На успех грозненцев коэффициент в среднем составляет – 8.50 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.40 балла.  

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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