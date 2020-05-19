"Должен править вечно". Уткин сравнил Семина с Путиным
Журналист Василий Уткин поделился мнением о бывшем главном тренере московского "Локомотива" Юрии Семине, сравнив его с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
"Абсолютно все, что вы говорите о Семине, можно сказать и про Путина. Никто не хочет, чтобы он оставался. Я говорю, что ровно такие же доводы можно подставить под тот факт, что Владимир Путин должен оставаться президентом Российской Федерации и править вечно.
Вы повторяете: заслуги, стаж, одно неотделимо от другого. Я это слышал тысячу раз, и для меня это уже ничего не значит, уж простите", - приводит слова Уткина "Чемпионат".
Напомним, что руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать с Семиным контракт, который истекает 31 мая. Новым главным тренером московского клуба с 1 июня станет серб Марко Николич.
Не пропустите: Уткин заявил, что место Семина - на пенсии. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|8
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|Уфа
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|22
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|Оренбург
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