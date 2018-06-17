Должны были бегать намного больше: Лёв нашел причину поражения Германии от Мексики

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объяснил поражение своей команды от Мексики (0:1) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Конечно, мы разочарованы. Для нас это абсолютно непривычная ситуация. Практически на всех предыдущих турнирах мы выигрывали первый матч. Сейчас нужно извлечь уроки из этой игры. Дальше будет лучше.

В первом тайме мы играли плохо, это надо признать. Мы плохо играли в открытых зонах, было много потерь мяча. Поэтому мы должны были бегать намного больше, чем соперник.

Во втором тайме Мексика защищалась очень глубоко, но у нас было больше голевых моментов. Часто мы принимали спешные решения, хотя мы были лучше", - приводят слова Лева российские СМИ.

Почему чемпионы мира обычно не выходят из группы? Не знаю, почему это было у других. У нас такого не будет", - добавил немецкий специалист.

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