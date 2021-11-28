Дом Артуро Видаля ограбили

Теги интер миланартуро видаль

Дом Артуро Видаля ограбилиФото: инстаграм Видаля/Автор неизвестен

Виллу чилийского хавбек "Интера" Артуро Видаля в пригороде Милана ограбили.

Это произошло 7 ноября во время матча между "Интером" и "Миланом" (1:1), но известно об этом стало только сейчас.

Воры украли золото, драгоценности и угнали внедорожник "Mercedes Brabus Amg G700" стоимостью 400 тысяч евро.

Во дворе у Видала также стояли "Ferrari 448 Spider", "Volvo XC90", светло-зеленая "Panda 4x4" и старая "Panda". Изначально грабители хотели угнать "Ferrari", однако им это не удалось, поэтому они остановили выбор на внедорожнике "Mercedes".

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