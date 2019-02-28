Дом Бензема ограбили во время Эль Класико
Дом нападающего "Реала" Карима Бензема ограбили во время ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны".
Как сообщает El Chiringuito TV, пока французский форвард принимал участие в Эль Класико, злоумышленники проникли в его жильё и вынесли ценные вещи. Сумма ущерба пока неизвестна.
Напомним, что "Реал" проиграл "Барселоне" со счётом 0:3 и вылетел из Кубка Испании.
В текущем сезоне 31-летний Бензема сыграл за "сливочных" 41 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 7 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19