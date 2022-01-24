Дом Бензема ограбили во время матча "Реал" - "Эльче"

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал жертвой грабителей, сообщает 20 Minutes.

По информации источника, злоумышленники проникли в дом 34-летнего футболиста в воскресенье вечером. Француз в это время участвовал в домашнем матче Ла Лиги против "Эльче" (2:2). Что именно украли преступники и какая сумма ущерба, пока неизвестно.

Примечательно, что сам Бензема провёл не самый яркий матч - он не реализовал пенальти, а затем травмировался.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 24 гола и сделал 9 ассистов.

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