Дом Деле Алли ограбили. Футболиста ударили по лицу

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Дом Деле Алли ограбили. Футболиста ударили по лицу

В дом хавбека "Тоттенхэма" и сборной Англии Делле Алли забрались грабители, вооруженные ножом. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, футболист играл в бильярд с шестью друзьями и подругой, когда в дом ворвались двое преступников в масках. Один из них ударил полузащитника и его друга по лицу. Воры забрали две пары часов и украшения его девушки.

Полиция ведет расследование.

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