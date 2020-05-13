Дом Деле Алли ограбили. Футболиста ударили по лицу
В дом хавбека "Тоттенхэма" и сборной Англии Делле Алли забрались грабители, вооруженные ножом. Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, футболист играл в бильярд с шестью друзьями и подругой, когда в дом ворвались двое преступников в масках. Один из них ударил полузащитника и его друга по лицу. Воры забрали две пары часов и украшения его девушки.
Полиция ведет расследование.
А еще: "Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира Серии А| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18