Дом Фабиньо ограбили во время празднования чемпионства "Ливерпуля"

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Дом Фабиньо ограбили во время празднования чемпионства "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо стал жертвой грабителей, утверждает Liverpool Echo.

По информации источника, злоумышленники проникли в дом футболиста в среду вечером, когда владелец жилья отмечал чемпионство своей команды.

Преступники украли несколько украшений и угнали автомобиль Audi RS6.

Фабиньо стал четвёртым игроком современного "Ливерпуля", чьи дома были ограблены. Ранее пострадали Садио МанеДеян Ловрен и Роберто Фирмино.

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