Дом Фати ограбили во время матча с "Эспаньолом"

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Дом Фати ограбили во время матча с "Эспаньолом"Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати подвергся ограблению. 

Как сообщает издание La Vanguardia, воры ограбили дом Фати во время каталонского дерби против "Эспаньола" (1:0) в 14-м туре Ла Лиге.

По информации источника, часть семьи 18-летнего футболиста находилась дома в то время, когда это произошло.

В данный момент форвард травмирован.

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