Дом форварда "Ливерпуля" обокрали второй раз за последние полтора года
Дом сенегальского нападающего "Ливерпуля" Садио Мане был ограблен во время матче 1/8 финала Лиги чемпионов между английским клубом и "Баварией" (0:0), сообщает Liverpool Echo.
По сведениям издания, из дома игрока были похищены наручные часы, мобильные телефоны и ключи от автомобилей. Полиция возбудила уголовное дело и в данный момент ведет поиск преступников.
Стоит отметить, что дом Мане уже был ограблен во время домашнего матча Лиги Чемпионов. В ноябре 2017 года это произошло, когда Мане принимал участие в матче с "Марибором".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11