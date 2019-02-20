Дом форварда "Ливерпуля" обокрали второй раз за последние полтора года

Дом сенегальского нападающего "Ливерпуля" Садио Мане был ограблен во время матче 1/8 финала Лиги чемпионов между английским клубом и "Баварией" (0:0), сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, из дома игрока были похищены наручные часы, мобильные телефоны и ключи от автомобилей. Полиция возбудила уголовное дело и в данный момент ведет поиск преступников.

Стоит отметить, что дом Мане уже был ограблен во время домашнего матча Лиги Чемпионов. В ноябре 2017 года это произошло, когда Мане принимал участие в матче с "Марибором".

Не пропустите: Клопп ярко охарактеризовал матч с "Баварией". | http://soccernews.ru