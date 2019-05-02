Дом хавбека "Барселоны" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", брату футболиста угрожали отвёрткой

Полузащитник "Барселоны" Артур стал жертвой грабителей во время первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (3:0).

Как сообщает Marca, злоумышленники проникли в дом футболиста и украли его часы Rolex, а также драгоценности.

Преступникам пытался помешать брат бразильца, но у него ничего не вышло. Родственнику хавбека приставили отвёртку к горлу.

В текущем сезоне 22-летний Артур сыграл за "Барселону" 41 матч и сделал 2 ассиста.

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