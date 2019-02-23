Дом игрока ПСЖ обокрали во время матча с "Монпелье"

В дом игрока ПСЖ Дани Алвеса пробрались воры во время матча Лиги 1 с "Монпелье" (5:1).

Грабители украли у 35-летнего защитника дорогие часы. На данный момент сумма ущерба не оглашается.

Алвес стал третьим футболистом ПСЖ, чей дом был ограблен за последние 6 месяцев.

В декабре воры проникли в дом Тиаго Силвы, в ноябре и декабре был ограблен дом Эрика Шупо-Мотинга.

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