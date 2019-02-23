Дом игрока ПСЖ обокрали во время матча с "Монпелье"
В дом игрока ПСЖ Дани Алвеса пробрались воры во время матча Лиги 1 с "Монпелье" (5:1).
Грабители украли у 35-летнего защитника дорогие часы. На данный момент сумма ущерба не оглашается.
Алвес стал третьим футболистом ПСЖ, чей дом был ограблен за последние 6 месяцев.
В декабре воры проникли в дом Тиаго Силвы, в ноябре и декабре был ограблен дом Эрика Шупо-Мотинга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ницца
|25
|37
|10
|Ренн
|25
|36
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|25
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|25
|15