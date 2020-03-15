Дом игрока "Тоттенхэма" ограбили преступники с мачете

Теги тоттенхэмян вертонген

Дом игрока "Тоттенхэма" ограбили преступники с мачете
Дом бельгийского защитника лондонского "Тоттенхэма" Яна Вертонгена был ограблен, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, чрезвычайное происшествие случилось во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" - 3:0. Преступники ворвались в дом футболиста, где в тот момент находились жена и его дети. Грабители угрожали им ножами и мачете и обыскали весь дом в поисках ценностей. В результате нападения никто не пострадал.

32-летний Вертонген в нынешнем сезоне провел за "Тоттенхэм" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Два клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительным. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом

Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов