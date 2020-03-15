Дом игрока "Тоттенхэма" ограбили преступники с мачете
Дом бельгийского защитника лондонского "Тоттенхэма" Яна Вертонгена был ограблен, сообщает Daily Express.
По сведениям издания, чрезвычайное происшествие случилось во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" - 3:0. Преступники ворвались в дом футболиста, где в тот момент находились жена и его дети. Грабители угрожали им ножами и мачете и обыскали весь дом в поисках ценностей. В результате нападения никто не пострадал.
32-летний Вертонген в нынешнем сезоне провел за "Тоттенхэм" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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