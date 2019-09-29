Дом Каземиро ограбили во время матча с "Атлетико"

Дом игрока "Реала" Каземиро ограбили во время матча 7-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0). Об этом сообщает El Chiringuito.

Во время инцидента футболист находился на стадионе "Ванда Метраполитано", а его жена и дочь были дома.

Отмечается, что семья футболиста не пострадала.

Это уже не первое ограбление домов футболистов в Ла Моралехе.

По итогам матча, "Реал" снова возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 15 очков, а "Атлетико" поднялся на третье место, имея в активе 14 баллов.

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