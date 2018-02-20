Дом Коутиньо ограбили
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пострадал от действий грабителей, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, в понедельник вечером был обворован дом бразильца. Что именно пропало из дома футболиста, пока неизвестно.
Кроме того, в этот же день автомобиль Коутиньо забрали на штрафстоянку.
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|М
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|2
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|Валенсия
|24
|46
|4
|Реал Мадрид
|23
|45
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
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|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
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|9
|Бетис
|24
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|10
|Сельта Виго
|23
|32
|11
|Хетафе
|23
|30
|12
|Реал Сосьедад
|24
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|Леганес
|23
|29
|14
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|24
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|15
|Алавес
|24
|28
|16
|Эспаньол
|24
|27
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|Леванте
|24
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|Лас Пальмас
|24
|18
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|Депортиво Ла-Корунья
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|13