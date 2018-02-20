Дом Коутиньо ограбили

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пострадал от действий грабителей, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в понедельник вечером был обворован дом бразильца. Что именно пропало из дома футболиста, пока неизвестно.

Кроме того, в этот же день автомобиль Коутиньо забрали на штрафстоянку.

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