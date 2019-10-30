Дом Маркизио подвергся вооруженному ограблению

Дом бывшего полузащитника "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио был ограблен, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, вчера вечером в дом ворвались четверо вооруженных грабителей. Преступники угрожали экс-футболисту и его жене пистолетами. Маркизио был вынужден отдать им деньги и драгоценности.

Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

33-летний Маркизио несколько недель назад объявил о завершении профессиональной карьеры.

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