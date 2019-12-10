Дом Милинковича-Савича ограбили на 100 тысяч евро
Дом сербского игрока римского "Лацио" Сергея Милинкович-Савича ограбили 8 декабря. Об этом сообщает SportMediaset.
Во время матча 15-го тура чемпионата Италии "Лацио" - "Ювентус" (3:1) в дом хавбека проникло трое преступников через окно.
Грабители похитили деньги и дорогие часы Rolex и Hublot. Общий ущерб составил около 100 тысяч евро.
В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах Серии А, отметившись 3 голами и 4 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9