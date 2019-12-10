Дом Милинковича-Савича ограбили на 100 тысяч евро

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Дом Милинковича-Савича ограбили на 100 тысяч евро

Дом сербского игрока римского "Лацио" Сергея Милинкович-Савича ограбили 8 декабря. Об этом сообщает SportMediaset. 

Во время матча 15-го тура чемпионата Италии "Лацио" - "Ювентус" (3:1) в дом хавбека проникло трое преступников через окно.

Грабители похитили деньги и дорогие часы Rolex и Hublot. Общий ущерб составил около 100 тысяч евро.

В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах Серии А, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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