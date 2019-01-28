Дом, милый дом. Тренеры, возглавлявшие клубы, в которых добивались успеха

Далеко не всегда успешные в прошлом футболисты становились хорошими тренерами, ведь для того, чтобы сделать имя на бровке нужно нечто большее, чем умение перекатывать мяч по полю. Зачастую многие известные футболисты возвращались в родные команды или в клубы, где у них получилось стать легендами, занимая места на тренерских скамейках – у некоторых выходило выше всяких похвал, а кто-то откровенно проваливался.

Хосеп Гвардиола («Барселона»).

Сейчас Хосепу сорок восемь лет, и он является главным тренером «Манчестер Сити», однако так было далеко не всегда. Когда-то Пеп, как ласково называют специалиста коллеги и друзья, являлся полузащитником «сине-гранатовых, причем защищал цвета «блаугранас» так успешно, что маленький Сеск Фабрегас им восхищался в бытность мальчиком. В составе гранда каталонского футбола уроженец Санпедора провел свыше трехсот поединков с учетом всех соревнований, став шестикратным обладателем золотых медалей испанского первенства, однажды выиграл Кубок, а также четырежды подняв над головой Суперкубок Испании. Как игрок Хосеп был очень умен – опорный полузащитник, который не брезговал порой сходить в атаку и помочь своей команде с этой позиции. Цепкий, боевитый и, что самое главное, страстный в футбольном смысле слова хавбек являлся системным футболистом команды, в систему которой изначально попал тринадцатилетним парнем. Футбольный путь Гвардиолы в качестве игрока подошел к логическому завершению почти тринадцать лет назад, когда летом 2006-го года он провел последний матч в карьере за мексиканский «Дорадос», где выступал в качестве играющего тренера. На протяжении четырех лет Пеп с успехом возглавлял каталонский клуб, однако летом 2013-го года неожиданно для многих принял непростое решение, подписав контракт с мюнхенской «Баварией». Вместе с немецким грандом он трижды выиграл чемпионат страны, дважды – Кубок, а также клубный чемпионат мира в 2013-м году. Летом 2016-го года Пеп перебрался под знамена «горожан», с которыми пока что выиграл Премьер-Лигу, Кубок страны и Community Shield.

Антонио Конте («Ювентус»).

Пожалуй, вряд ли можно считать «старую синьору» главной командой сердца уроженца Лечче, однако именно в составе «Ювентуса» Конте реализовал себя как игрок в полной мере, проведя свыше трехсот встреч за итальянский коллектив. В национальной сборной Антонио не слишком жаловали – всего двадцать матчей, проведенных за шесть, вряд ли можно занести в актив, однако в составе «скуадры адзурры» Антонио поиграл на чемпионате мира 1994-го года и спустя шесть лет прибыл на первенство Европы в Бельгию. Импульсивный, эмоциональный и крайне энергичный тренер, действия которого возле бровки порой походили на конвульсии сумасшедшего, отдает футболу всего себя без остатка, поэтому винить его в чрезмерной горячности может только человек, никогда не испытывавший такого же спектра эмоций. В составе «Ювентуса» Конте целых пять раз становился чемпионом страны, однажды выигрывал Кубок страны, еще по разу поднимал над головой трофеи Лиги Чемпионов и Лиги Европы (тогда она называлась еще Кубком УЕФА) соответственно, а также четырежды радовался победам в Суперкубке Италии. В «Ювентус» в качестве тренера он вернулся лишь восемь лет назад, набравшись необходимого опыта в «Ареццо», «Бари», «Аталанте» и «Сиене». Его успехи во главе «черно-белых» не остались незамеченными зорким взглядом Федерации Футбола Италии, поэтому после катастрофического провала сборной на бразильском мундиале ему предложили двухлетний контракт. Летом 2016-го года итальянец вернулся в клубный футбол, поставив подпись под контрактом с лондонским «Челси», а в данный момент находится в статусе безработного.

Дженнаро Гаттузо («Милан»).

Все поклонники итальянского футбола прекрасно помнят психопата Гаттузо, который рвал и метал в футболке «россонери». Игроком он был фантастическим – эмоциональность Дженнаро передавалась всем без исключения партнерам, поэтому нередко благодаря нахождению итальянца на игровом поле «красно-черные» добивались положительного итога. На протяжении тринадцати лет Гаттузо, успевший поиграть даже в шотландском «Рейнджерс», являлся системным футболистом, проведя три восемьдесят матчей в одной только Серии А. Тренерский путь Гаттузо начал около пяти лет назад, когда перешел на должность играющего тренера в швейцарском «Сьоне», однако первой настоящей работой для итальянца можно считать нахождение у руля «Палермо» в том же году. После этого Рино, как принято называть бывшего футболиста в кругах болельщиков, возглавлял «ОФИ» с острова Крит, «Пизу» и дублирующий состав «Милана». После отставки Винценцо Монтеллы, который совершенно не справился со своими обязанностями в «Милане», руководство приняло решение доверить главную команду Дженнаро. Нельзя сказать, что при нем команда заиграла яркими красками, однако пока что итальянец держится на своем посту, невзирая на слухи о возможных переговорах с Конте или Венгером. Нынешний сезон странным образом складывается для «красно-черных» - команда замыкает четверку сильнейших клубов итальянского чемпионата, однако уже сейчас попрощалась с призрачными надеждами на чемпионский титул ввиду сумасшедших выступлений «Ювентуса» и невероятной игры неаполитанского «Наполи». По всей видимости, под руководством Гаттузо «Милан» будет играть в следующем сезоне только в том случае, если Рино сумеет выполнить задачу по возвращению некогда гранда мирового футбола в Лигу Чемпионов.

Георгий Артмеладзе