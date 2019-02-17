Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом"
Во время матча "Барселона" - "Вальядолид" воры пробрались в дом полузащитника каталонцев Кевина-Принса Боатенга и вынесли вещи на крупную сумму, передает Mundo Deportivo.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "ВАЛЬЯДОЛИД".
По данным издания, воры нанесли ущерб 31-летнему ганцу на сумму в 300 тысяч евро.
Боатенг перешёл в "Барселону" из "Сассуоло" этой зимой на правах аренды. В текущем сезоне игрок участвовал только в одной встрече, не отметившись результативными действиями.
"Барселона" с 54 баллами лидирует в турнирной таблицы чемпионата Испании.
Не пропустите: Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" намерен купить одного из самых перспективных игроков мира
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"
-
"Ювентус" определился со стратегией по трансферу цели "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по Лукаку
-
Алексис Санчес ярко высказался о работе под руководством Моуринью
-
"Реал" - "Жирона": видеотрансляция матча начнется в 14:00 мск
-
Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА
-
2
Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом"
-
"Монако" и "Ниццу" накажут за нарушения трансферных правил
-
Мората ярко высказался о победном матче "Атлетико"
-
"Витесс" прервал безвыигрышную серию
-
Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"
-
В "Уфу" перешел топовый бомбардир чемпионата Словении
-
Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1
-
Воспитанник "Ниццы" продолжит карьеру в ФНЛ
-
Жардим назвал главную цель "Монако"
-
1
Нужно играть лучше: Пике мощно высказался о матче с "Вальядолидом"
-
"Манчестер Юнайтед" активно интересуется защитником "Интера"
-
5
Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с "Вальядолидом"
-
Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|23
|45
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|23
|32
|9
|Валенсия
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|24
|29
|13
|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|24
|26
|16
|Сельта Виго
|24
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|24
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18