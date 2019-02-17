Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом"

2 Теги барселонакевин-принс боатенг

Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом"

Во время матча "Барселона" - "Вальядолид" воры пробрались в дом полузащитника каталонцев Кевина-Принса Боатенга и вынесли вещи на крупную сумму, передает Mundo Deportivo. 

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "ВАЛЬЯДОЛИД".

По данным издания, воры нанесли ущерб 31-летнему ганцу на сумму в 300 тысяч евро. 

Боатенг перешёл в "Барселону" из "Сассуоло" этой зимой на правах аренды. В текущем сезоне игрок участвовал только в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

"Барселона" с 54 баллами лидирует в турнирной таблицы чемпионата Испании.  

Не пропустите: Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Было бы хорошо, если бы это ПОЛЕНО украли вместе с тем, кто его перетащил в Барсу!

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Ору с твоей шутки.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 24 54
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 23 35
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 23 32
9 Валенсия Валенсия 23 31
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Леванте Леванте 24 30
12 Леганес Леганес 24 29
13 Эспаньол Эспаньол 23 28
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов