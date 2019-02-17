Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом"

Во время матча "Барселона" - "Вальядолид" воры пробрались в дом полузащитника каталонцев Кевина-Принса Боатенга и вынесли вещи на крупную сумму, передает Mundo Deportivo.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "ВАЛЬЯДОЛИД".

По данным издания, воры нанесли ущерб 31-летнему ганцу на сумму в 300 тысяч евро.

Боатенг перешёл в "Барселону" из "Сассуоло" этой зимой на правах аренды. В текущем сезоне игрок участвовал только в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

"Барселона" с 54 баллами лидирует в турнирной таблицы чемпионата Испании.

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