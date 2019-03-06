Дом нового тренера "Лестера" ограбили

В дом нового главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса пробрались воры. Об этом сообщает Sky Sports.

В дом проникли спустя несколько дней после ухода специалиста из "Селтика".

Украдено было всего некоторое количество вещей. Полиция завела уголовное дело и начала расследование.

Ранее 46-летний специалист возглавлял "Селтик". Вместе с ним команда дважды выигрывала чемпионат Шотландии.

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