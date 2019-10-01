Дом полузащитника "Атлетико" Томаса Парти был ограблен

Дом футболиста "Атлетико" Томаса Партей ограбили. На данный момент игрок находится в Москве, где сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Атлетико".

По данным издания COPE, грабители вынесли деньги и драгоценности. Во время взлома в доме находился домработница, женщине угрожали, но она не пострадала.

Дом полузащитника находится в Боадилье-дель-Монте, пригороде Мадрида.

Матч состоится на "РЖД Арене" и начнется в 19:55 (мск).

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