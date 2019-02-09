Дом президента "Марселя" ограбили: названа сумма ущерба
Дом президента "Марселя" Жака-Анри Эйро ограбили во время вчерашнего матча 24-го тура французской Лиги 1 против "Дижона", сообщает RMC Sport.
По информации источника, злоумышленники в основном поживились драгоценностями на общую сумму около 100 тысяч евро.
50-летний Эйро является президентом "Марселя" с 17 октября 2016 года.
В текущем сезоне по итогам 24 туров провансальцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 37 очков.
Не пропустите: Чувствую себя как дома: Балотелли трогательно высказался о "Марселе". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дом президента "Марселя" ограбили: названа сумма ущерба
-
"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби
-
"Ювентус" рассматривает двух игроков "Реала" на замену Дибале
-
"Бавария" пытается переманить таланта из "Монако"
-
1
"Атлетико" и "Реал" назвали стартовые составы на мадридское дерби
-
Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Фулхэм"
-
"Хетафе" добыл победу над "Сельтой" и вплотную приблизился к топ-4 Примеры (видео голов)
-
Два английских гранда нацелились на игрока "Ювентуса"
-
Чувствую себя как дома: Балотелли трогательно высказался о "Марселе"
-
1
"Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен
-
Погба набрал рекордное количество очков в системе "гол+пас"
-
Гладбахская "Боруссия" почти определилась с заменой Азара
-
Марадона феерично отпраздновал победу своей команды
-
"Фиорентина" - "Наполи": видеотрансляция лидера и аутсайдера Серии А
-
Памятную табличку голкипера "Реала" у стадиона "Атлетико" изуродовали
-
Захотят кинуть в меня что-то - пускай: Куртуа высказался об агрессивном поведении фанатов
-
Он умный парень: Аллегри высказался о ситуации с Дибалой
-
Мертенс может составить компанию Хамшику в китайском клубе
-
"Зенит" поздравил нападающего команды с днем рождения
-
1
Навсегда в моем сердце: Роналдо тепло высказался об "Интере"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Марсель
|24
|37
|6
|Монпелье
|22
|36
|7
|Страсбур
|22
|35
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|23
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14