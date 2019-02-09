Дом президента "Марселя" ограбили: названа сумма ущерба

Дом президента "Марселя" Жака-Анри Эйро ограбили во время вчерашнего матча 24-го тура французской Лиги 1 против "Дижона", сообщает RMC Sport.

По информации источника, злоумышленники в основном поживились драгоценностями на общую сумму около 100 тысяч евро.

50-летний Эйро является президентом "Марселя" с 17 октября 2016 года.

В текущем сезоне по итогам 24 туров провансальцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 37 очков.

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