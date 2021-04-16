Дом Смоллинга подвергся вооружённому ограблению
Фото инстаграм Криса Смоллинга
Центральный защитник "Ромы" Крис Смоллинг стал жертвой преступления, пишет Football Italia.
По информации источника, дом футболиста атаковали вооружённые люди в масках.
Добычей грабителей стали часы Rolex, ювелирные украшения и другие ценные предметы.
Во время нападения в доме находился сам Смоллинг, его жена и двухлетний ребёнок.
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