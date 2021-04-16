Дом Смоллинга подвергся вооружённому ограблению

Теги ромакрис смоллинг

Дом Смоллинга подвергся вооружённому ограблению

Фото инстаграм Криса Смоллинга

Центральный защитник "Ромы" Крис Смоллинг стал жертвой преступления, пишет Football Italia.

По информации источника, дом футболиста атаковали вооружённые люди в масках.

Добычей грабителей стали часы Rolex, ювелирные украшения и другие ценные предметы.

Во время нападения в доме находился сам Смоллинг, его жена и двухлетний ребёнок.

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