Дом Смоллинга подвергся вооружённому ограблению

Фото инстаграм Криса Смоллинга

Центральный защитник "Ромы" Крис Смоллинг стал жертвой преступления, пишет Football Italia.

По информации источника, дом футболиста атаковали вооружённые люди в масках.

Добычей грабителей стали часы Rolex, ювелирные украшения и другие ценные предметы.

Во время нападения в доме находился сам Смоллинг, его жена и двухлетний ребёнок.

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