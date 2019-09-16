Дом Умтити ограбили во время матча "Барселоны" с "Валенсией"

Дом игрока "Барселоны" Самюэля Умтити ограбили во время матча 4-го тура Примеры с "Валенсией" (5:3). Об этом информирует Sport.es.

По данным источника, в дом защитника пробрались четыре вора и ограбили сейф. В полицию заявили соседи игрока, которые заметили, что дверь открыта.

Во время преступления француз находился на "Камп Ноу". Он не играл из-за повреждения, полученного в расположении Франции. В этом сезоне он пока ни разу не выходил на поле.

Футболист играет в "Барселоне" с 2016 года. В 2018-ом защитник подписал новый контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 2023 года.

Ранее в СМИ писали, что сине-гранатовые готовы расстаться с 25-летним игроком.

17 сентября "Барселона" сыграет с "Боруссией" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Дортмунде.

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