Дом вице-президента "Манчестер Юнайтед" атаковали неизвестные в масках
Фото: Твиттер @goal
На дом вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда было совершено нападение неизвестных людей в мачках, сообщает Sky Sports.
По данным источника, происшествие случилось еще на прошлой неделе. Несколько человек в масках подобрались к дому функционера и повредили ворота. Отмечается, что во время нападения Вудворда и его членов семьи не было дома.
Однако, полиция сообщила, что не получала заявлений по факту произошедшего.
Напомним, 19 апреля Вудворд заявил, что уйдет с поста вице-президента "манкунианцев" в конце 2021 года. По информации ВВС, 49-летний руководитель подал в отставку из-за намерения клуба участвовать в Суперлиге.
Читать также: Стали известны причины ухода Вудворда с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|27
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|3
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18