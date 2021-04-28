Дом вице-президента "Манчестер Юнайтед" атаковали неизвестные в масках

Теги эд вудвордманчестер юнайтед

Дом вице-президента "Манчестер Юнайтед" атаковали неизвестные в маскахФото: Твиттер @goal  
На дом вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда было совершено нападение неизвестных людей в мачках, сообщает Sky Sports.

По данным источника, происшествие случилось еще на прошлой неделе. Несколько человек в масках подобрались к дому функционера и повредили ворота. Отмечается, что во время нападения Вудворда и его членов семьи не было дома.

Однако, полиция сообщила, что не получала заявлений по факту произошедшего.

Напомним, 19 апреля Вудворд заявил, что уйдет с поста вице-президента "манкунианцев" в конце 2021 года. По информации ВВС, 49-летний руководитель подал в отставку из-за намерения клуба участвовать в Суперлиге.

Читать также: Стали известны причины ухода Вудворда с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
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