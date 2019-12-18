Дом защитника "Барселоны" ограбили в преддверии матча с "Реалом"

Неизвестные ограбили дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду в преддверии поединка с "Реалом".

Как сообщает AS, ограбление произошло в 16:00 (мск), а полиция была вызвана в 16:15 по Москве. Отмечается, что в это время футболист готовился с командой к матчу в гостинице.

Эль Класико пройдет сегодня на "Камп Ноу" в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне на счету Семеду три голевых передачи в 17 играх.

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