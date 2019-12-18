Дом защитника "Барселоны" ограбили в преддверии матча с "Реалом"
Неизвестные ограбили дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду в преддверии поединка с "Реалом".
Как сообщает AS, ограбление произошло в 16:00 (мск), а полиция была вызвана в 16:15 по Москве. Отмечается, что в это время футболист готовился с командой к матчу в гостинице.
Эль Класико пройдет сегодня на "Камп Ноу" в 22:00 по московскому времени.
В текущем сезоне на счету Семеду три голевых передачи в 17 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10