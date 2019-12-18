Дом защитника "Барселоны" ограбили в преддверии матча с "Реалом"

Теги барселонанелсон семедуреал мадрид

Дом защитника "Барселоны" ограбили в преддверии матча с "Реалом"

Неизвестные ограбили дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду в преддверии поединка с "Реалом".

Как сообщает AS, ограбление произошло в 16:00 (мск), а полиция была вызвана в 16:15 по Москве. Отмечается, что в это время футболист готовился с командой к матчу в гостинице.

Эль Класико пройдет сегодня на "Камп Ноу" в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне на счету Семеду три голевых передачи в 17 играх.

Читайте также: Матч дня, который мог не состоятся! Анализируем расклады перед Эль Классико. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана

Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 16 35
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 16 35
3 Севилья Севилья 17 31
4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 17 27
9 Гранада Гранада 17 24
10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 17 23
13 Вильярреал Вильярреал 17 22
14 Алавес Алавес 17 19
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
16 Эйбар Эйбар 17 16
17 Мальорка Мальорка 17 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 17 14
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов