Дом защитника "Баварии" пытались ограбить

В дом защитника "Баварии" Жерома Боатенга в Мюнхене проникли грабители.

В жилище футболисты преступники попали через сад, ворота которого были открыты.

Сам футболист сборной Германии в это время вместе находился дома вместе со своей семьей. Грабителя увидела одна из дочерей футболиста, но тот успел убежать.

Полиция начала поиски злоумышленника. | http://soccernews.ru