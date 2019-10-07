"Дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов": Соболев рассказал о дебютном вызове в сборную России

Теги крылья советовалександр соболевроссиястанислав черчесов

"Дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов": Соболев рассказал о дебютном вызове в сборную России

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал, при каких обстоятельствах получил дебютный вызов в сборную России.

"Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью. Я дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов. Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет", - сказал Соболев.

Напомним, что нападающий "Крыльев" заменит в заявке национальной сборной травмированного Фёдора Смолова.

В гонке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ Соболев делит лидерство с Эльдором Шомуродовым из "Ростова". В активе обоих по 10 голов в 12 матчах чемпионата.

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