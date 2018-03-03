Домашнее превосходство: ЦСКА открывает весеннюю часть РФПЛ поединком против "Урала"

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Домашнее превосходство: ЦСКА открывает весеннюю часть РФПЛ поединком против "Урала"

ЦСКА – "Урал"

Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Артем Чистяков (Азов)

Первым из претендентов на "золото" выступление в российской Премьер-лиге возобновляет московский ЦСКА. В субботу днем "армейцы" на своем поле сыграют с екатеринбургским "Уралом". В матче первого круга соперники голов не забивали. Однако если брать московские встречи между командами, то здесь колоссальное преимущество на стороне ЦСКА. В 10 домашних играх "армейцы" лишь раз не смогли победить "шмелей". Было это еще в августе 1996 года (1:1). Так что фаворит этой встречи более чем очевиден.

Осенний отрезок чемпионата москвичи завершили на пятой строчке турнирной таблицы. В активе ЦСКА 35 очков, но идущий вторым "Зенит" лишь на два пункта опережает команду Виктора Гончаренко. Поэтому "красно-синие" просто обязаны бороться как минимум за серебро чемпионата. А вот с борьбой за чемпионство будет непросто. "Локомотив" впереди на 10 пунктов и здесь уже не все зависит от "армейцев".

Подготовку к весенней части сезона ЦСКА форсировал быстрее, так как в феврале уже успели дважды сыграть в Лиге Европы, где прошли в рамках 1/16 финала белградскую "Црвену Звезду". Пропущенных мячей москвичи избежали в обоих случаях, а судьбу противостояния решил единственный домашний мяч Алана Дзагоева. Серьезных приобретений зимой у "армейцев" не было. Однако стоит отметить аренду нападающего Ахмеда Мусы из "Лестера", который вернулся в стан "красно-синих" после двухгодичной паузы. Нигериец сразу же вписался в основной состав и готов дебютировать в нынешнем сезоне РФПЛ уже в ближайшем матче.

"Урал" после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Его безвыигрышная серия в чемпионате насчитывает уже шесть матчей, три из которых он проиграл, а три свел к ничейному результату. В первой части сезона "шмели" очень часто играли вничью. В 20 матчах уральцы 10 раз разошлись миром, а ещё по пять раз выиграли и проиграли. По забитым и пропущенным мячам тоже полное равенство – 22:22. В гостях "Урал" набрал только одно очко за четыре последних матча, пропуская в каждом проигранном поединке по два мяча. А в целом в этом футбольном году команда Александра Тарханова набрала на выезде девять очков – на семь меньше, чем дома.

Отметим, что у гостей есть определенные кадровые потери. Так пока не готовы играть травмированные Эрик Бикфалви и Алексей Евсеев. Зимой "Урал" провел не очень много трансфернов, но зато были весьма экзотические сделки. Так новобранцем "шмелей" стал голландский полузащитник Отман Эль-Кабир, который перебрался в Екатеринбург из шведского клуба "Юргорден".

Интересные факты противостояния ЦСКА и "Урала":

ЦСКА не пропускает от "Урала" в четырех матчах кряду

Последний раз "шмели" побеждали "армейцев" в июле 2009 года

За историю чемпионатов России ЦСКА выиграл дома у "Урала" 9 из 10 игр

Матч первого круга, который состоялся 19 августа 2017 года, команды завершили нулевой ничьей

Ориентировочные составы на игру:

ЦСКА: Акинфеев – Набабкин, Игнашевич, В.Березуцкий, Фернандес, Кучаев, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо, Муса.

"Урал": Годзюр – Кулаков, Чернов, Ароян, Меркулов, Емельянов, Фидлер, Чантурия, Эль-Кабир, Димитров, Ильин.

Прогноз на матч ЦСКА – "Урал":

Игры с "Црвеной Звездой" показали, что к рестарту чемпионата команда Виктора Гончаренко подходит в отличных кондициях. Сказать что-то об "Урале" непросто. Игры Кубка ФНЛ, в которых "шмели" брали участие, по уровню футбола не соответствуют Премьер-лиги. Статистика же абсолютно против гостей, о чем мы писали выше.

Букмекеры же однозначны в своих прогнозах. Существенное предпочтение отдается ЦСКА (коэффициент на победу 1.38 баллов). Шансы "Урала" оцениваются скромно: коэффициент на победу 10.50 баллов, на ничью 4.80 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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