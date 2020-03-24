Домашние матчи АПЛ с участием клубов из Лондона могут перенести в другие города

Теги аплкоронавирус

Домашние матчи АПЛ с участием клубов из Лондона могут перенести в другие города

Английская Премьер-лига ищет варианты скорейшего возобновления футбольного сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.

По информации The Telegraph, среди прочего рассматривается возможность переноса домашних матчей лондонских клубов в регионы.

Дело в том, что на британскую столицу приходится 39 процентов заражённых инфекцией жителей страны.

Пока официально АПЛ приостановлена до 30 апреля, но сроки могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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