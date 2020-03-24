Домашние матчи АПЛ с участием клубов из Лондона могут перенести в другие города
Английская Премьер-лига ищет варианты скорейшего возобновления футбольного сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.
По информации The Telegraph, среди прочего рассматривается возможность переноса домашних матчей лондонских клубов в регионы.
Дело в том, что на британскую столицу приходится 39 процентов заражённых инфекцией жителей страны.
Пока официально АПЛ приостановлена до 30 апреля, но сроки могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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