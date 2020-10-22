Домашние матчи "Спартака" будут проходить при пустых трибунах до особого распоряжения
РПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с домашними матчами московского "Спартака".
В пресс-службе лиги подтвердили, что пока "красно-белые" будут играть на "Открытие Арене" без зрителей.
"РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" - "Ростов" должен быть проведён без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на "Открытие Арене". В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча десятого тура РПЛ "Спартак" – "Зенит", а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.
В документе прописан комплекс мер, которые "Спартаку" надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи "Спартак" проведёт со зрителями. Общая задача субъектов РПЛ – не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти", - говорится в заявлении РПЛ.
Ближайший домашний матч "Спартака" состоится 31 октября - команда примет "Ростов".
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