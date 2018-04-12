Домашние провансальцы и амбициозные "быки": "Марсель" сразится с "РБ Лейпциг"

"Марсель" – "РБ Лейпциг"

Стадион: "Велодром" (Марсель, Франция)

Начало матча: 22:05

Арбитр: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

Первая встреча соперников на "Ред Булл Арена" по сути ничего не изменила. Шансы команд на выход в полуфинал из этой пары по-прежнему выглядят как равные. Чтобы ликвидировать фору после поражения в Лейпциге, "Марселю" достаточно забить один гол. В тоже время "быков" устроит во Франции и ничья, а вот хозяевам нужно обязательно побеждать.

Именно поэтому представителя Лиги 1 ждет очень тяжелый матч против "РБ Лейпциг". Конечно, отыграть один мяч дома не проблема, но отсутствие гола на чужом поле существенно усложняет задачу французам. После поражения в первом матче провансальцы расписали безголевую ничью в матче против "Монпелье" в рамках чемпионата Франции. Не добившись успеха, команда пропустила вперед в турнирной таблице Лиги 1 "Лион", тем самым покинув пределы зоны Лиги чемпионов. "Марселю" важно сохранить альтернативный вариант для попадания в самый престижный еврокубок. Поэтому игра с "быками" имеет важнейшее значение.

Стоит напомнить, что в 1/8 финала провансальцы по сумме двух встреч обыграли "Атлетик" из Бильбао со счетом 3:1. Подопечные Руди Гарсии очень хорошо действуют на своем поле. Они проиграли только два матча в нынешнем сезоне во всех соревнованиях на "Велодроме", выиграв 16 из 24 матчей.

"Быки" не имели ощутимого преимущества в первой четвертьфинальной встрече, однажды их шансы на проход выглядят предпочтительнее. Команде Ральфа Хазенхюттля крайне важно забить гостевой гол, который на 90 процентов обеспечит участие в полуфинале турнира.

В последнем туре немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" потерпел крупное фиаско, уступив в родных стенах "Байеру" (1:4). Наставник представителя Бундеслиги вынужден был провести достаточно глубокую ротацию состава, чем в полной мере воспользовался соперник. На данный момент "быки" идут шестыми в турнирной таблице Бундеслиги, оставляя за собой шансы на медали, но для этого нужно удерживать максимальную концентрацию до самого конца сезона.

Интересные факты противостояния "Марселя" и "РБ Лейпциг":

"Марсель" в текущем сезоне еврокубков еще не проигрывал в родных стенах

В последних 8 матчах "РБ Лейпциг" потерпел одно поражение

"Марсель" не забивал в двух матчах кряду

"РБ Лейпциг" пропускал в каждом из еврокубковых гостевых матчей сезона

Ориентировочные составы на игру:

"Марсель": Пеле – Сакаи, Луис Густаво, Камара, Амави, Сарр, Ангисса, Сансон, Окампос, Пайе, Жермен.

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Орбан, Упамекано, Бернардо, Кейта, Демме, Брума, Форсберг, Поульсен, Вернер.

Прогноз на матч "Марсель" – "РБ Лейпциг":

"Марсель" имеет большой еврокубковый опыт, который обязательно поможет ему в предстоящем поединке. В родных стенах французы обычно выглядят очень убедительно, поэтому в данном случае можно смело верить в их победу. Впрочем, один гол может многое изменить в этом противостоянии.

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. На победу провансальцев средний коэффициент составляет 2.35 баллов, в то время как для представителя Бундеслиги этот показатель равен 3 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается с вероятностью – 3.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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