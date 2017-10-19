Домашняя беспроигрышная серия "Ювентуса" в Лиге Чемпионов достигла 21 матча

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" на своём поле победил лиссабонский "Спортинг" со счётом 2:1.

Таким образом, "бьянконери" продлили свою домашнюю беспроигрышную серию в самом престижном еврокубковом турнире до 21 матча, сообщает официальный сайт УЕФА.

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