Доменек: "Если Неймар перейдет в "Реал", он все равно будет вторым после Роналду"
Известный французский тренер Раймон Доменек ответил обладателю "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо, который посоветовал форварду ПСЖ Неймару перейти в мадридский "Реал".
"В "Барсе" Неймар также не признавался лучшим игроком в мире, там были Лионель Месси, Луис Суарес. В составе соперников был Криштиану Роналду. И Месси и Роналду всегда будут стоять выше него... если он не станет чемпионом мира. Ривалдо имеет право высказать дерьмовую мысль. Но если Неймара подпишет "Реал Мадрид", он все равно останется позади Криштиану Роналду", - цитирует 66-летнего специалиста Le 10 Sport.
Напомним, Неймар не сыграет в текущем сезоне за ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|72
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|34
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|34
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Алавес
|34
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|34
|40
|15
|Леганес
|34
|40
|16
|Эспаньол
|34
|39
|17
|Леванте
|34
|37
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|34
|21
|20
|Малага
|34
|20