Доменек: "Если Неймар перейдет в "Реал", он все равно будет вторым после Роналду"

Известный французский тренер Раймон Доменек ответил обладателю "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо, который посоветовал форварду ПСЖ Неймару перейти в мадридский "Реал".

"В "Барсе" Неймар также не признавался лучшим игроком в мире, там были Лионель Месси, Луис Суарес. В составе соперников был Криштиану Роналду. И Месси и Роналду всегда будут стоять выше него... если он не станет чемпионом мира. Ривалдо имеет право высказать дерьмовую мысль. Но если Неймара подпишет "Реал Мадрид", он все равно останется позади Криштиану Роналду", - цитирует 66-летнего специалиста Le 10 Sport.